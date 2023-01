Atlético-MG cede exclusividade de venda de Igor Gomes a intermediário

Empresário Giuliano Bertolucci será o responsável pela futura venda do meio-campista de 23 anos. Ele ainda terá 10% da negociação

O Atlético-MG cedeu 10% de uma futura venda de Igor Gomes ao empresário Giuliano Bertolucci por meio de carta de exclusividade, como soube a GOAL. O agente atuou como intermediário na ida do meio-campista para a Cidade do Galo no mercado da bola.

O jogador de 23 anos terá os direitos econômicos divididos da seguinte forma: 80% dos mineiros, 10% do próprio atleta e 10% do São Paulo. A fatia da carta de exclusividade será abatida do percentual do Atlético.

Portanto, em uma futura negociação do atleta, o percentual será dividido neste formato: 70% para o Atlético, 10% para o empresário Giuliano Bertolucci, 10% para Igor Gomes e 10% para o São Paulo.

Igor Gomes assina vínculo com os mineiros até dezembro de 2027. A contratação do meio-campista já estava alinhavada por meio de um pré-contrato. Ele poderia se transferir para o clube a partir de março de 2023. Entretanto, houve acordo para a liberação imediata.

A princípio, o São Paulo gostaria de permanecer com 15% dos direitos econômicos de Igor Gomes. Entretanto, a situação foi discutida pelo Atlético-MG, que conseguiu reduzir o percentual.

Igor Gomes foi liberado pelo Tricolor paulista da pré-temporada nesta terça-feira (3) para acertar detalhes da mudança para Belo Horizonte. O jogador não retornará aos trabalhos com o elenco comandado por Rogério Ceni no CT da Barra Funda.