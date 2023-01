Atlético-MG atinge R$ 183 milhões em vendas sem negociar pilares do elenco

Galo negociou apenas dois jogadores considerados titulares: o zagueiro Junior Alonso e o atacante Keno. Dupla não é tratada como pilar do plantel

O Atlético-MG atingiu R$ 183 milhões em vendas de atletas sob a atual gestão — os valores foram alcançados apenas em 2022. O diretor de futebol Rodrigo Caetano e o presidente Sérgio Coelho foram responsáveis pelas negociações. O levantamento foi feito pelo ge e confirmado pela GOAL.

Em que pese os números de negociações, o clube não liberou nem um dos pilares do elenco no mercado da bola — Everson, Guilherme Arana, Alan, Zaracho e Hulk são considerados os principais nomes.

O Galo embolsou o valor com as negociações de jogadores sem tanta representatividade no grupo, que foi comandado por Turco Mohamed e Cuca em 2022.

As principais saídas foram de Junior Alonso, que foi para o Krasnodar por R$ 47 milhões, Nacho Fernández, negociado por US$ 3 milhões ao River Plate, e Keno, que deixou o clube em um pacote de R$ 17 milhões que também envolveu Guga e Nathan.

Os nomes negociados no último ano foram de atletas sem tanta representatividade: Marquinhos, Nathan, Alan Frnco, Hyoran, Vitor Mendes, Daniel Penha, Mailton, Savinho, Dylan, Savarino, Guilherme Castilho, José Welison, Miael, Rafael e Vítor Mendes.

Na busca por reforços, o Atlético-MG é muito comedido e não gasta tanto dinheiro. Em 2022, o clube só gastou com a contratação de Fábio Gomes — foram desembolsados cerca de R$ 4 milhões. Ademir, Diego Godín, Otávio, Jemerson, Alan Kardec, Pedrinho e Pavón chegaram de forma gratuita.

Os mineiros voltaram a gastar com a chegada de Edenilson, que pertencia ao Internacional. O clube vai desembolsar US$ 1 milhão, pagos de forma parcelada, pela aquisição do meio-campista.