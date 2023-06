Atlético-MG ajusta detalhes da venda de Nathan Silva por € 3 milhões

Mineiros podem sacramentar a negociação na próxima segunda-feira (5); Pumas, do México, é o interessado em contar com o zagueiro

O Atlético-MG ajusta detalhes da venda de Nathan Silva ao Pumas, do México, por € 3 milhões (R$ 16,2 milhões na cotação atual), como soube a GOAL. O negócio pode ter um desfecho na próxima segunda-feira (5). O valor será pago pelo percentual do Galo.

Veja informações exclusivas sobre reforços e transferências aqui

Embora os detalhes estejam ajustados, o clube acredita que a conversa do início da próxima semana será definitiva sobre a situação do atleta — o encontro decidirá se o atleta ficará ou não na Cidade do Galo. A tendência é que ele se transfira para o futebol mexicano.

O zagueiro de 26 anos tem contrato com o Galo até dezembro de 2025. Hoje, os mineiros detêm 75% dos direitos econômicos. O restante (25%) pertence ao próprio atleta. Há um acordo para que o Atlético-GO embolse 10% dos direitos — da parte do Atlético-MG — por causa do retorno aos mineiros em 2021.

Nathan Silva tem 16 partidas pelo Galo na atual temporada, sendo 14 na condição de titular. No período, esteve em campo por 1.328 minutos. Ele não fez gols ou deu assistências.