Atlético-MG aguarda Sampaoli, mas já faz lista de substitutos; torcida pede Jardim ou Gallardo

Argentino ainda não sinalizou nenhuma decisão, mas torcedores já elegeram seus técnicos preferidos

Com a possibilidade de perder Jorge Sampaoli para o Olympique de Marselha, da França, o Atlético-MG já se movimenta nos bastidores para contratar um substituto caso isso acontença. Segundo apuração da Goal, o argentino ainda não definiu o futuro e não conversou com a diretoria atleticana sobre o tema.

Ainda assim, o Galo já se movimenta para não ser surpreendido pouco antes do início da temporada 2021 e coloca Renato Gaúucho e Cuca, que não seguirá no Santos, como opções.

Parte da torcida do Atlético, no entanto, faz coro por Leonardo Jardim. O português é um dos nomes da lista, mas os valores, fora dos padrões brasileiros, é um dos grandes empecilhos para uma tentativa mais enfática neste momento.

Marcelo Gallardo, outro observado pela diretoria, também aparece entre os preferidos da torcida, mas neste caso até os torcedores parecem entender a dificuldade que seria convencer o argentino a trocar o River Plate por outro clube da América do Sul neste momento.

Diante de toda essa movimentação, nesta segunda-feira (15), torcedores do Galo transformaram Leonardo Jardim em um dos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil.

Quero um estrangeiro, Leonardo Jardim o nome ideal. — Gustavo (@Gustavo87697412) February 15, 2021

Trocar Sampaoli por Leonardo Jardim é o famoso cair de pé? Pra mim, sim. O que vale é Europa, e tenho duvidas se o Sevilla do argentino jogava a bola do Mônaco do português. — Enan (@enanbfarias) February 15, 2021