Atlético-MG adota cautela e pode mudar planejamento da SAF para 2023

Legislação foi alterada, e clubes podem se transformar em SAF durante o ano. Galo quer investidor antes de votar mudança no Conselho Deliberativo

O Atlético-MG ainda não tem data marcada para apreciar a transformação do clube em SAF (Sociedade Anônima do Futebol) no Conselho Deliberativo e prevê que isso aconteça somente a partir de 2023, como soube a GOAL.

A regra da SAF sofreu uma alteração, e as transformações não precisam acontecer necessariamente no período entre os campeonatos. O clube pode modificar o CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) durante a temporada.

Desta forma, a diretoria atleticana planeja a transformação em SAF somente quando houver perto de acordo com um investidor. O clube conversa com ao menos dez interessados em trabalhar no cotidiano.

O negócio ainda não está perto de um desfecho, mas avança gradativamente. O clube evita se manifestar abertamente sobre o tema para não criar expectativas nos torcedores. A GOAL apurou que, nos bastidores, há confiança de que é possível chegar a um valor perto do que o clube gostaria de receber, cerca de R$ 2 bilhões por 100% das ações do futebol. Os valores menores, portanto, seriam proporcionar ao percentual.

A expectativa é chegar a um acordo com o investidor em 2023. A BTG Pactual é a empresa que conduz as tratativas em nome do Galo. A empresa mapeia os ponteciais parceiros do clube nos bastidores e repassa a lista à diretoria-executiva e aos mecenas.