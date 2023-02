Atlético-GO x Morrinhos ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Goiano

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (8), no Castelo do Dragão; veja como acompanhar na internet

Atlético-GO e Morrinhos se enfrentam na noite desta quarta-feira (8), às 20h30 (de Brasília), no Castelo do Dragão, pela nona rodada do Campeonato Goiano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Quer ver jogos do Goianão ao vivo? Clique aqui e acesse o DAZN

Buscando a recuperação após a derrota para o Goiânia por 4 a 2, o Atlético-GO briga pelas primeiras posições. Atualmente, soma 16 pontos, com cinco vitórias, um empate e duas derrotas, enquanto o Morrinhos, lutando contra o rebaixamento, com oito pontos, vem de duas derrotas e um empate.

Em oito jogos disputados entre as equipes, o Atlético-GO registra uma ampla vantagem. Foram sete vitórias e um empate. O Morrinhos nunca conseguiu vencer o rival. No último encontro, válido pelas quartas de final do Goianão 2022, o Dragão venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Atlético-GO: Diego Loureiro; Rodrigo Soares, Gazal, Michel e Jefferson; Rhaldney, Moraes Jr. e Shaylon; Airton, Daniel e Kelvin. Técnico: Eduardo Souza.

Escalação do provável Morrinhos: Marcos Daniel; Denilson, Allef Nunes, Wallison e Danilo; Roger Goiano, Alef Leite, Chocolate e Roniel; Nathan e Caique. Técnico: Lucas Oliveira.

Desfalques

Morrinhos

Não há desfalques confirmados.

Atlético-GO

Sem desfalques confirmados.

Quando é?