Atlético-GO x Juventude: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (10), no Estádio do Dragão; veja como acompanhar na TV e na internet

O Atlético-GO recebe o Juventude na tarde deste domingo (10), a partir das 15h45 (de Brasília), no Estádio do Dragão, em Goiânia, pela 27ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV a, e aberta, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Embalado com quatro vitórias e um empate, o Atlético-GO segue na briga para entrar no G-4. No momento, ocupa a nona posição, com 41 pontos. Um aproveitamento de 52% na Série B. Para o confronto, o técnico Jair Ventura não poderá contar com Heron, suspenso. Alix Vinícius, Lucas Gazal e Lucas Rocha brigam por uma vaga ao lado de Luiz Felipe na zaga.

Do outro lado, o Juventude, na sexta posição, com 44 pontos, vem de dois empates e duas vitórias nos últimos quatro jogos disputados. O atacante Erick Farias, com desconforto muscular, é tratado como dúvida. Caso não esteja apto, Gabriel Taliari pode fazer a sua estreia.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Alix Vinícius (Lucas Gazal) e Lucas Esteves; Matheus Sales e Gomes; Shaylon, Kelvin e Luiz Fernando; Gustavo Coutinho. Técnico: Jair Ventura.

Juventude: Thiago Couto; Reginaldo, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Jean Irmer (Mandaca), Jadson, Vini Paulista e Nenê; David e Victor Andrade (Taliari). Técnico: Thiago Carpini.

Desfalques

Atlético-GO

Heron, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

Juventude

Natanael cumprirá suspensão.

Quando é?