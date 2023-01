Empresário fica com dinheiro da venda de Guga pelo Atlético após bloqueio judicial

André Cury havia conseguido bloquear o valor da transferência do lateral direito, negociado com o Fluminense

O Atlético-MG teve que repassar o dinheiro referente à venda de Guga para o empresário André Cury, como soube a GOAL. O agente havia conseguido o bloqueio do valor de qualquer negociação envolvendo o lateral direito na Justiça de São Paulo, e recebeu o valor que os cariocas pagariam aos mineiros. O intermediário embolsou R$ 1.785.540,70 por causa da negociação envolvendo o jogador, ocorrida no início de janeiro, valor esse que já foi depositado ao agente.

Em fevereiro de 2022, Cury havia conseguido bloquear valores da venda do lateral direito Guga após solicitação na 39ª Vara Cível de São Paulo. Além dele, há outros bloqueios nas possíveis negociações do lateral esquerdo Guilherme Arana e do volante Allan em função de dívidas do clube com o profissional.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) bloqueou a venda do trio e só registrou Guga no Fluminense após o repasse do valor da venda ao agente André Cury. O Atlético-MG acertou as vendas de Guga e Keno por cerca de R$ 15,5 milhões ao Fluminense, pacote que ainda incluiria o novo empréstimo de Nathan. No entanto, o meio-campista sumiu no dia da reapresentação, no Rio de Janeiro, e disse que voltaria à Cidade do Galo.

O Atlético tem uma dívida de R$ 64,287 milhões com o empresário André Cury e negocia o pagamento do débito com o jurídico do agente. As advogadas Adriana Cury e Fernanda Saade representam o intermediário nas conversas com o Galo.