Athletico-PR veta volta de Zé Ivaldo ao Cruzeiro e negocia renovação

Após contato com o clube paranaense, mineiros ouviram que o zagueiro de 26 anos não será liberado antes do fim do contrato, em dezembro de 2023

O Athletico-PR vetou a volta de Zé Ivaldo ao Cruzeiro no mercado da bola, como soube a GOAL. Após uma reunião entre os clubes, os paranaenses informaram que não vão liberá-lo antes do fim do contrato, em dezembro de 2023. Há ainda a expectativa de que ele prorrogue o vínculo na Arena da Baixada.

O defensor pode assinar um pré-contrato a partir de 1º de julho, e a diretoria cruzeirense está animada com essa possibilidade. Contudo, o jogador ainda não descartou a renovação com o Athletico-PR.

O Furacão já apresentou uma proposta pela renovação contratual de Zé Ivaldo até o fim de 2025, mas há divergências financeiras entre as partes. O jogador quer um salário superior ao oferecido pelo clube. A diretoria, no entanto, não pretende ceder aos pleitos do atleta nas tratativas.

O Athletico, durante a reunião feita com o Cruzeiro, informou que só estão dispostos a vendê-lo no mercado da bola — um novo empréstimo está descartado. O clube ainda crê que apenas uma oferta do exterior atenderia às expectativas de um negócio neste momento.

Zé Ivaldo defendeu as cores do Cruzeiro no ano passado por empréstimo. O zagueiro, no entanto, não agradava ao técnico Paulo Pezzolano, mesmo que fosse titular absoluto da equipe na conquista da Série B. Um dos dirigentes do clube, o ex-zagueiro Paulo André, tentou devolvê-lo ao Athletico a pedido do treinador uruguaio. Os parananense, contudo, vetaram o retorno em agosto do ano passado.

O defensor de 26 anos iniciou a temporada atual como titular do Athletico-PR, mas perdeu espaço no decorrer do ano. Ele fez 22 partidas até o momento, somando 1.758 minutos em campo. No período, marcou dois gols, ambos pelo Campeonato Paranaense.

A informação sobre a reunião entre Cruzeiro e Furacão foi inicialmente publicada pela Rádio Itatiaia e confirmada pela reportagem da GOAL.