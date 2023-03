Athletico-PR x São Joseense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final do Campeonato Paranaense

Times entram em campo neste domingo (12), pelo jogo de volta das quartas do estadual; veja como acompanhar na internet

Athletico-PR e São Joseense se enfrentam na noite deste domingo (12), às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense. Como venceu o primeiro duelo por 5 a 2, o Furacão pode perder por dois gols de diferença que fica com a vaga à semifinal. A partida terá transmissão ao vivo da NSports e do Furacão Live, na internet.

Sem perder há 14 jogos (com um empate e 13 vitórias), o Athletico-PR registra a última derrota ainda na 36ª rodada do Brasileirão de 2022, quando perdeu para o Internacional por 2 a 0. No Paranaense 2023, terminou a primeira fase na liderança, com 31 pontos (10 triunfos e um empate).

Do outro lado, o São Joseense ficou em oitavo lugar na primeira fase, com 12 pontos (foram três vitórias, três empates e cinco derrotas). Como perdeu o primeiro jogo das quartas de final, a equipe precisa vencer por, no mínimo, três gols de diferença para avançar à semi.

Prováveis escalações

Athletico: Bento; Khelven, Zé Ivaldo, Matheus Felipe e Fernando; Hugo Moura, Alex Santana e Vitor Bueno; Vitinho, Canobbio e Pablo. Técnico: Carlos Pracidelli.

São Joseense: Gabriel Leite; Anderson Tanque, Renato Ferraz, Murilo e Mikael Doka; Carlos Alberto, Thiago Primão, Kallyl e Juliano Fabro; Messias e Arthur Bessa. Técnico: Zé Roberto.

Desfalques

São Joseense

Não há desfalques confirmados.

Athletico-PR

Lesionados, Madson e Marcelo Cirino seguem fora.

Quando é?