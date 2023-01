Athletico-PR x Maringá ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paranaense

Equipes entram em campo neste sábado (21), pela terceira rodada do Estadual; veja como acompanhar na internet

Valendo a liderança, Athletico-PR e Maringá se enfrentam neste sábado (21), na Arena da Baixada, às 16h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Paranaense. A partida terá transmissão ao vivo do Furacão Live, na internet.

Buscando manter o aproveitamento de 100% e seguir na liderança do Paranaense, o Athletico-PR entrará em campo sob o comando de Paulo Turra, que indicou que vai manter a escalação da equipe titular que venceu o Aruko por 2 a 1 na última rodada.

"Temos que ter essa base para dar sustentação para o trabalho e podermos pensar em mudar em um futuro próximo. Nesse momento, acho muito importante ter essa base e depois trocar cinco, seis jogadores.", afirmou o treinador.

Do outro lado, o Maringá, também com seis pontos, venceu o Foz do Iguaçu e o Rio Branco por 1 a 0 e 2 a 0, respectivamente.

Em oito jogos disputados entre as equipes, o Athletico-PR venceu cinco jogos, contra apenas um do Maringá, além de dois empates. No último encontro, válido pelo Paranaense 2022, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Escalação do provável Athletico-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho; Erick, Fernandinho e David Terans; Canobbio, Pablo e Vitinho. Técnico: Paulo Turra.

Escalação do provável Maringá: Dheimison; Marcos Vinicius, Max Miller, Vilar e Michel; Denoni, Morelli e Bianqui; Mirandinha e Bruno Lopes; Alemão. Técnico: Jorge Castilho.

Desfalques

Maringá

Sem desfalques confirmados.

Athletico-PR

Bebel e Vitor Nascimento seguem no departamento médico.

Quando é?