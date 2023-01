Athletico-PR x Grêmio ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Equipes entram em campo neste sábado (14), pela terceira fase da Copa São Paulo; veja como acompanhar na internet

Athletico-PR e Grêmio se enfrentam na tarde deste sábado (14), às 17h15 (de Brasília), em Barretos, pela terceira fase da Copinha. A partida terá transmissão ao vivo do YouTube (Paulistão Play), na TV fechada.

O Athletico-PR encerrou a primeira fase na liderança do Grupo 7, com sete pontos. O Furacão venceu o Picos por 4 a 1 na rodada de estreia, e na sequência bateu o São Bento por 1 a 0. Na última rodada, empatou com o Barretos por 1 a 1. Já na segunda fase, eliminou o Guarani por 1 a 0.

Já o Grêmio terminou na liderança do Grupo 8 com sete pontos. Empatou sem gols com o Cruzeiro logo na estreia, mas na sequência venceu o Guarani por 3 a 1, e o Francana por 3 a 0. Já na segunda fase, eliminou o Picos por 1 a 0.

O Furacão busca o título inédito da Copa São Paulo. Em 2009, foi vice-campeão.

Prováveis e scalações

Escalação do provável do Athletico-PR: Gabriel Pereira, Wellington Silva, João Vialle, Arthur Zanella, Vinicius Kauê, João Vitor, Pierre, Kevin, Juninho, Felipe Chiqueti e Renan Viana.

Escalação do provável do Grêmio: Arthur, Cristiano, João Pedro, Viery e Wesley; Lucas Milla, Hiago e Kauan Kelvin; Cheron, Pedro Clemente e Zinho.

Desfalques

Athletico-PR

Sem desfalques confirmados.

Grêmio

Não há desfalques confirmados.

Classificação do Grupo 7

POS. TIME P V E D SG 1º Athletico-PR 7 2 1 0 4 2º Picos 6 2 0 1 -1 3º Barretos 4 1 1 1 0 4º São Bento 0 0 0 3 -3

Quando é?