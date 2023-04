Athletico-PR x Goiás ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes estreiam no Campeonato Brasileiro neste sábado (15), na Arena da Baixada; veja como acompanhar na internet

O Athletico-PR recebe o Goiás neste sábado (15), a partir das 18h30 (de Brasília), Na Arena da Baixada, em Curitiba, pela rodada de estreia do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no aplicativo Furacão Live, e dos canais CazéTV (YouTube) e casimito (Twitch).

Depois de conquistar o título do Paraense, o Athletico-PR foi derrotado pelo CRB por 1 a 0 no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, e agora volta as atenções para a estreia no Brasileirão. No último ano a equipe terminou em sexto, com 58 pontos. Foram 16 vitórias, 10 empates e 12 derrotas, com aproveitamento de 58%.

No lado oposto, o Goiás procura se recuperar após ter perdido o título do Campeonato Goiano para o Atlético-GO nos pênaltis, com placar de 5 a 4. Atualmente sem treinador, após a demissão de Guto Ferreira, a equipe será dirigida pelo auxiliar técnico Emerson Ávila. Na temporada de 2022, o Goiás terminou em 13º lugar, com 46 pontos, no Campeonato Brasileiro.

Em 49 jogos disputados entre as equipes, o Athletico-PR soma 21 vitórias, contra 18 do Goiás, além de 10 empates. No último encontro, válido pelo returno do Brasileirão de 2022, o Furacão venceu por 3 a 2.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Bento; Madson, Pedro Henrique, Matheus Felipe e Pedrinho; Christian (Hugo Moura), Léo Cittadini e Vitor Bueno; Willian Bigode, Pablo e Cuello. Técnico: Paulo Turra.

Goiás:

Desfalques

Athletico-PR

Alex Santana, com dores no tornozelo, Kaique Rocha, em tratamento da entorse no tornozelo, e Thiago Andrade, recém-contratado, são desfalques.

Goiás

Lucas Halter, que pertence ao Furacão, é desfalque certo.

Quando é?