Athletico-PR x Foz do Iguaçu ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paranaense

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (25), na Arena da Baixada; veja como acompanhar na internet

Com os ingressos esgotados - novamente restrito para mulheres e crianças de até 12 anos -, o Athletico-PR recebe o Foz do Iguaçu na noite desta quarta-feira (25), na Arena da Baixada, às 19h15 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Paranaense. A partida terá transmissão ao vivo da NSports, e do Furacão Live, na internet.

Com três vitórias e 100% de aproveitamento, o Athletico-PR busca se manter na liderança do Paranaense. No momento, divide a ponta com Coritiba e Operário-PR, cada um com nove pontos conquistados. Para o confronto em casa, o técnico Paulo Turra revelou que vai fazer algumas mudanças na equipe titular.

"Eu posso adiantar que nós vamos fazer algumas mudanças. Dentro do nosso planejamento, chegamos no limite dos jogos com a equipe base, com a equipe padrão. A partir de agora, vamos fazer mudanças, não garanto quantas, mas a gente vai mudar. Porque é importante agora neste segundo estágio conseguir dar jogo a outros jogadores", afirmou.

Do outro lado, o Foz do Iguaçu, com três pontos, conquistou a sua primeira vitória na última rodada após duas derrotas consecutivas. No sábado (21), venceu o Aruko por 1 a 0. No último encontro, disputado em março de 2019, o Furacão venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável Athletico-PR: Bento, Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Pedrinho, Erick, Fernandinho, Terans, Canobbio, Vitinho e Pablo. Técnico: Paulo Turra.

Escalação do provável Foz do Iguaçu: João Paulo, Manoel, Samuel, Márcio Junior, Wesley, Eduardo Coppetti, Kaua, Bruno Nascimento, Pedrinho, João Pedro e Ramon.

Desfalques

Foz do Iguaçu

Sem desfalques confirmados.

Athletico-PR

Bebel e Vitor Nascimento seguem no departamento médico.

Quando é?