Floresta x Athletico-PR ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copinha

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (16), pelas oitavas da Copa São Paulo; veja como acompanhar na TV

Athletico-PR e Floresta se enfrentam na tarde desta segunda-feira (16), às 17h15 (de Brasília), em Franca, pelas oitavas de final da Copinha. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

O Athletico-PR encerrou a primeira fase na liderança do Grupo 7, com sete pontos. O Furacão venceu o Picos por 4 a 1 na rodada de estreia, e na sequência bateu o São Bento por 1 a 0. Na última rodada, empatou com o Barretos por 1 a 1. Já na segunda fase, eliminou o Guarani por 1 a 0, enquanto nas terceira fase deixou para trás o Grêmio por 3 a 2

Do outro lado, o Floresta ficou em segundo lugar do Grupo 5, com quatro pontos (uma vitória, um empate e uma derrota), enquanto na sequência eliminou o Ceilândia nos pênaltis (3 a 2) e o Avaí (por 2 a 1).

O Furacão busca o título inédito da Copa São Paulo. Em 2009, foi vice-campeão.

Prováveis e scalações

Escalação do provável do Athletico-PR: Gabriel Pereira, Wellington Silva, João Vialle, Arthur Zanella, Vinicius Kauê, João Vitor, Pierre, Kevin, Juninho, Felipe Chiqueti e Renan Viana.

Escalação do provável do Floresta: Wilderk; Kayky Batista, Léo, Cris, Arilson, Davi Castro, Pedro Igor, Athyrson, Iarley Gilberto, Diogo Mourão e Rodrigo.

Desfalques

Athletico-PR

Sem desfalques confirmados.

Floresta

Não há desfalques confirmados.

Classificação do Grupo 7

POS. TIME P V E D SG 1º Athletico-PR 7 2 1 0 4 2º Picos 6 2 0 1 -1 3º Barretos 4 1 1 1 0 4º São Bento 0 0 0 3 -3

Quando é?