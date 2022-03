Athletico-PR faz contrato de produtividade com Dedé

Dedé deixou a Ponte Preta na tarde desta segunda-feira (28) e acertou um contrato de produtividade com o Athletico-PR até o fim de 2022. O zagueiro de 33 anos receberá somente se atuar em sua ida para a Arena da Baixada.

A GOAL apurou que o vínculo firmado por Dedé com o clube estabelece remuneração em caso de participação. Há o desejo de recuperá-lo para o futebol. A diretoria vê potencial no atleta, que já trabalhou com Alexandre Mattos no Cruzeiro.

Dedé ficou mais de dois anos sem atuar. Ele sofreu lesões nos dois joelhos ainda nos tempos de Toca da Raposa II e passou por uma cirurgia em outubro de 2019. Depois de dois anos fora dos gramados (2020 e 2021), se acertou com a Ponte Preta e disputou apenas duas partidas. Sem sucesso no time paulista, se transfere para o Athletico-PR.

Nos bastidores do CT do Caju, há a esperança de que Dedé pode se recuperar. O discurso adotado no clube é de apostar em jogadores que tiveram problemas na carreira, casos de Carlos Alberto, Adriano Imperador, Washington Coração Valente e Walter. Todos enfrentaram obstáculos no cotidiano antes de chegarem à Arena da Baixada.