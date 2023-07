Athletico-PR encaminha venda de David Terans ao Pachuca por R$ 18 milhões

Paranaenses detêm 80% dos direitos econômicos do meia-atacante uruguaio, e os outros 20% pertencem ao Atlético-MG

O Athletico-PR encaminhou a venda de David Terans ao Pachuca, do México. O negócio está avaliado em R$ 18 milhões, como soube a GOAL, e deve ter um desfecho nas próximas horas.

O clube paranaense é detentor de 80% dos direitos econômicos do meia-atacante, e o Atlético-MG detém 20% do atleta. Ainda não está definida a divisão exata dos valores, mas se mantiverem os números, o Furacão ficará com R$ 14,4 milhões, e o Galo embolsará R$ 3,6 milhões.

O uruguaio de 28 anos, que tem contrato na Arena da Baixada até 30 de junho de 2025, negocia os últimos detalhes do vínculo que assinará com o clube mexicano. O jogador deve assinar um compromisso de quatro temporadas no país.

As tratativas para a venda do meia-atacante são discutidas há alguns dias, mas a assinatura dos documentos devem acontecer na tarde desta segunda-feira (4). A diretoria do Athletico-PR aguarda algumas garantias financeiras para selar o negócio.

David Terans disputou 31 partidas pelo Athletico na atual temporada, somando 1.960 minutos em campo. No período, o jogador marcou cinco gols e se responsabilizou por oito assistências.