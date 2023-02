Athletico-PR x FC Cascavel ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paranaense

Times entram em campo nesta quinta-feira (16), pela décima rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Athletico-PR e FC Cascavel se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 19h15 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela décima rodada do Campeonato Paranaense. A partida terá transmissão ao vivo do Onefootball, e do Furacão Live, na internet.

Embalado com duas vitórias consecutivas, o Athletico-PR busca manter a invencibilidade no Paranaense. Na liderança com 25 pontos, o Furacão soma oito vitórias e um empate nos primeiros nove jogos, enquanto o FC Cascavel, com 11 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após três derrotas consecutivas. No momento.

Em 12 jogos disputados entre as equipes, o Athletico-PR registra quatro vitórias, contra três do Cascavel, além de cinco empates. No último encontro, válido pelo Campeonato Paranaense 2022, o Furacão venceu por 4 a 3.

Prováveis escalações

Athletico: Bento, Khellven, Matheus Felipe, Zé Ivaldo, Fernando, Fernandinho, Alex Santana, Vitor Bueno, Cuello, Pablo e Canobbio. Técnico: Paulo Turra.

FC Cascavel: Diego Monteiro, Líbano, Ferreira, Willian Gomes, Rafael, Jacy, Gama, Robinho, Wagner Gomes, Renanzinho e Lucas Batatinha.

Desfalques

FC Cascavel

Rodrigo Alves, Léo e André Luiz seguem no departamento médico.

Athletico-PR

Lesionados, Madson e Marcelo Cirino estão fora.

Quando é?