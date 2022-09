Athletico e a sina de decidir longe de casa

Reconhecido pela força em casa, Furacão agora tenta fazer história mesmo longe de sua apaixonada torcida

Mesmo dono de um dos estádios mais modernos da América Latina, o Athletico e sua torcida têm passado o cadeado no portão de casa e colocado o pé na estrada quando chega o momento de decidir campeonatos.

Das oito finais nacionais e internacionais disputadas nos últimos cinco anos, só duas foram decididas na Arena da Baixada: a Copa Sul-Americana de 2018 (conquistada em cima do Junior Barranquilla-COL) e a Copa do Brasil de 2021 (perdida para o Atlético-MG).

Na primeira, a torcida vibrou como nunca o pênalti para fora do colombiano Jarlan Barrera, imediatamente alçado a ídolo atleticano. Na segunda, a massa rubro-negra protagonizou uma das mais emocionantes provas de amor ao clube, cantando a plenos pulmões mesmo diante do placar adverso. Duas noites que, só de lembrar, me enchem os olhos d’água.

É claro que poder decidir em casa, com a torcida a favor, é um diferencial e tanto para qualquer equipe. Mas quis o destino (e a equivocada Conmebol) que a regra de dois jogos finais nos torneios continentais mudasse e privasse grande parte da nossa apaixonada torcida de acompanhar o clube justamente em seu melhor momento na história.

No ano passado, milhares de atleticanos fizeram o impossível para assistir in loco a final da Copa Sul-Americana em Montevidéu: enfrentaram a distância de 1.500 kms, o ingresso caro e em dólar, a pandemia e todo tipo de burocracia para ver o time ser bicampeão em cima do Red Bull Bragantino.

Agora o desafio é outro, muito mais complexo. De Curitiba a Guayaquil, ondeo Athletico tentará fazer história contra o Flamengo em outubro, são SEIS MIL QUILÔMETROS. Para efeito de comparação, Lisboa (Portugal) fica a “apenas” 4.500 km de Moscou (Rússia).

Fora essa distância mais que continental, a cidade de Guayaquil não recebe voos regulares do Brasil nem tem rede hoteleira suficiente para uma final de Libertadores.

Tudo poderia ser mais fácil, melhor e até mais rentável para as partes (clubes e entidade), mas não: na tentativa de emular o futebol da Europa, onde as distâncias são menores e há vasta malha ferroviária e rede hoteleira, a Conmebol joga contra o produto que visa valorizar.

Em todo caso, como paixão não se explica, o povo atleticano segue fazendo cálculos de rota, traçando estratégias de logística e buscando saídas financeiras para superar toda essa adversidade e acompanhar o clube no momento mais importante da sua história até aqui.

A julgar pelo retrospecto recente de decisões fora de casa, o desempenho tem sido bastante equilibrado: até aqui, foram três vitórias (Copa do Brasil 2019, Copa Suruga 2019 e Sul-Americana 2021) e três derrotas (Recopa 2019 e 2022 e Supercopa do Brasil 2020).

Guayaquil será o fiel da balança nesse recorte estatístico e torço para ser favorável a nós. A história atleticana mostra que nada nunca veio fácil, mas essa tradição também “nos legou o sangue forte”, como diz o nosso hino. Que venha 29 de outubro!