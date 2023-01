Athletico e Betis entram em acordo e adotam sigilo sobre moldes da venda de Abner

Lateral esquerdo é esperado na Espanha nos próximos dias para assinar contrato com o clube de Sevilha. Valores e moldes não serão divulgados

O Betis acertou a compra de Abner Vinícius, do Athletico-PR, na última sexta-feira (13) — o jogador foi até liberado das atividades com o restante do elenco. No entanto, os valores não serão divulgados oficialmente pelas partes, como soube a GOAL.

Há cláusula de confidencialidade no contrato de venda do lateral esquerdo de 22 anos. Os moldes não serão publicados pelos clubes, mas a reportagem apurou que não há valor de meta para ser pago no negócio, como foi divulgado pela imprensa espanhola.

Haverá uma taxa de transferência pelo negócio, que será quitada de forma parcelada. O valor, no entanto, não será revelado. A única confirmação é que o Betis terá 70% dos direitos econômicos, e o Athletico-PR permanecerá com 30% ao fim das tratativas.

O Betis teme que a divulgação dos valores da negociação possa atrapalhá-lo com o rigoroso Fair Play Financeiro adotado pela Liga Espanhola. O clube, portanto, não pretende divulgá-lo neste momento.

Abner Vinícius tinha contrato com o Athletico-PR até 30 de junho de 2024. O lateral esquerdo era tratado como uma das principais promessas do elenco comandado por Paulo Turra.

Em 2022, o lateral disputou 52 partidas, somando 4.166 minutos em campo. No período, marcou um gol e deu seis assistências para os companheiros.