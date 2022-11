Athletico-PR avalia contratação do zagueiro Alexis Duarte, do Cerro Porteño

Paraguaios pedem cerca de US$ 4 milhões por 70% dos direitos econômicos do zagueiro de 22 anos. Conversas podem avançar em breve

O Athletico-PR avalia a possível contratação do zagueiro Alexis Duarte, do Cerro Porteño, no mercado da bola, como soube a GOAL.

O presidente Mário Celso Petraglia conversou com um intermediário para representar os paranaenses nas tratativas pelo defensor de 22 anos.

O mandatário autorizou que um agente paraguaio entrasse em contato com a diretoria do Cerro Porteño a fim de descobrir os valores solicitados para a venda do jogador.

O Furacão pretende ter 70% dos direitos econômicos do jogador, deixando 30% com o atual clube. Ainda não foi feita uma proposta formal para tirá-lo do Estádio General Pablo Rojas.

O Cerro Porteño pede cerca de US$ 4 milhões (R$ 20,77 milhões na cotação atual) pelo percentual cobiçado. O Athletico-PR ainda não sinalizou se está disposto a pagar o montante e avalia uma possível investida para levar o jogador à Arena da Baixada.

Alexis Duarte tem contrato com o Cerro Porteño até 31 de dezembro de 2026, tendo renovado o vínculo em setembro deste ano. Na atual temporada, o paraguaio de 22 anos tem 44 partidas pelo clube neste ano, com 3.960 minutos em campo. Ele ainda marcou um gol.