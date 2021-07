O zagueiro espanhol fez história no Flamengo e deixa saudades até hoje para a torcida

Peça fundamental no Flamengo que encantou o país em 2019, conquistando os títulos brasileiro e da Libertadores, Pablo Marí deixou muita saudade no coração do torcedor rubro-negro. Não é raro ver o nome do zagueiro espanhol ser citado por flamenguistas nas mais diferentes ocasiões.

A última vez que o nome de Pablo Marí voltou a ser mais acionado na saudosa memória da torcida foi no primeiro tempo do clássico contra o Fluminense, dentro da Neo Química Arena, em jogo válido pelo Brasileirão 2021. Isso porque, por engano, um repórter citou o nome do defensor entre os atletas que voltariam da Copa América para o Flamengo. O gatilho foi forte entre os flamenguistas.

E aí a pergunta é óbvia: até quando Pablo Marí tem contrato com o Arsenal? O clube inglês contratou o espanhol junto ao Flamengo, em negócio que fez os cariocas terem um considerável lucro, e Marí foi um nome constante no elenco comandado por Mikel Arteta, em Londres, apesar de não ser um titular absoluto nos Gunners.

Pablo Marí possui contrato com o Arsenal até junho de 2024. Atualmente com 27 anos, ao final do atual vínculo com os ingleses o espanhol estará perto de completar 30 anos- idade em que um zagueiro ainda consegue ser importante de forma decisiva em qualquer lugar do mundo. Será que um dia veremos Pablo Marí novamente trajado de rubro-negro? A resposta desta pergunta é impossível hoje, mas a certeza é de que Marí também sempre carregará o Flamengo consigo.

“Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Seguirei torcendo por grandes conquistas e vibrando junto com vocês! Gratidão”, escreveu em suas redes sociais na sua carta de despedida, em janeiro de 2020.