Até quando Kanu tem contrato com o Botafogo e quanto é a multa rescisória?

O zagueiro de 23 anos tem sido um dos poucos destaques do time na temporada e despertou interesse do futebol mexicano

Zagueiro de 23 anos revelado nas categorias de base do , Kanu é uma das poucas notícias positivas do clube nesta temporada 2020 – marcada por recordes negativos e rebaixamento iminente para a do Campeonato Brasileiro.

O jovem tem sido titular durante boa parte da temporada. Em meio às atuações ruins do time e das várias derrotas, tem sido, ao lado do também jovem Caio Alexandre, o único que não vai atraindo para si a ira constante dos torcedores botafoguenses.

O desempenho considerado promissor do jovem atraiu interesse do futebol mexicano. Segundo noticiado pelo jornalista Thiago Veras, da Rádio Tupi, e pelo GE, o deseja contar com os serviços do zagueiro e o staff do atleta vê com bons olhos a proposta.

A proposta do Cruz Azul seria por empréstimo de um ano, mas com a possibilidade de compra definitiva dos direitos econômicos de Kanu ao final deste período.

Tempo de contrato e multa rescisória

A última renovação de contrato de Kanu com o Botafogo foi no início de 2020. O contrato assinado entre as partes é válido até dezembro de 2022.

Segundo noticiado pelo Canal do TF, o valor da multa para times do exterior contratarem Kanu é de 40 milhões de euros – cerca de R$ 255,7 milhões na cotação atual. O valor para o mercado brasileiro é de R$ 70 milhões. O clube carioca detém 80% dos direitos econômicos do jovem.