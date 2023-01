Atacante do Paulistão desperta interesse de clubes da Europa

Patrick Reis, do Rio Claro-SP, desperta interesse de clubes do futebol europeu e pode se transferir no mercado da bola

O atacante Patrick Reis, do Rio Claro-SP, é monitorado por clubes da Europa no mercado da bola. O jogador é avaliado pelo Porto, de Portugal, e pelo Grupo City, que controla o Manchester City e várias outras equipes da Europa, como soube a GOAL. Aos 20 anos, o jogador disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelas divisões de base do Rio Claro — ele esteve em campo em três oportunidades, somando 220 minutos — e atua pelo time profissional na Série A2 do Campeonato Paulista. O jogador ainda não recebeu propostas para deixar o futebol brasileiro. No entanto, é avaliado na Europa e deve tomar uma decisão em breve. Além de Porto e Grupo City, o jogador também desperta interesse de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Ele é referendado pelo passado no Vitória, time que defendeu por dez anos nas divisões de base. Patrick Reis ainda não tem uma definição sobre o futuro, mas segue avaliado de forma positiva para jogar no exterior. O jogador chegou ao Rio Claro em 2020, logo depois de deixar o Vitória para defender o time do interior de São Paulo.

