Atacante Léo Souza, do Shandong Taishan, é oferecido ao São Paulo

Clube chinês está disposto a pagar parte do salário do atleta para emprestá-lo a um clube do futebol brasileiro

O atacante Léo Souza, do Shandong Taishan, da China, foi oferecido ao São Paulo no mercado da bola, como soube a GOAL. Ele está fora dos planos do clube asiático e sairá por empréstimo na atual janela de transferências.

O estafe do jogador já tem um acordo com os chineses para que a maior parte do salário seja paga pelo clube com o qual ele tem contrato até fevereiro de 2026. A situação, agora, é avaliada pela diretoria são-paulina.

O centroavante de 25 anos, revelado pelas divisões de base do Santos, tem interesse em retornar ao Brasil nesta temporada, mesmo que seja por empréstimo. Ele não ficará no futebol chinês, porque o clube atingiu o limite de estrangeiros e precisará se desfazer de alguns atletas.

Léo Souza não entrou em campo na atual temporada, mas tem bons números pelo Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, que defendeu no ano anterior. Ele fez 43 jogos, com 14 gols marcados.

O São Paulo está à procura de um atacante no mercado da bola. O clube perdeu dois jogadores que exerciam a função por lesão: Jonathan Calleri e Giuliano Galoppo. A única opção para o setor é Erison, que defende o clube por empréstimo até dezembro de 2023.

A diretoria fez consulta por Eduardo Sasha, atacante que defende as cores do Atlético-MG, mas não chegou a um acordo com os mineiros pela contratação do atleta de 31 anos.