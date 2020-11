"Assistir ao Manchester United faz mal para a saúde", brinca Roy Keane

Ex-capitão dos Red Devils comentou virada dramática contra o Southampton e criticou De Gea e Fred

Assistir partidas do não faz bem para a saúde, segundo palavras de Roy Keane, ex-capitão dos Red Devils.

Em uma temporada de altos e baixos, o United caminha a passos largos para se classificar para o mata-mata da Liga dos Campeões, onde lidera o grupo H, que conta com Paris Sant-Germain, e Istanbul . Já na Premier League a história é bem diferente.

Quer ver a Premier League ao vivo? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais times

Ocupando a modesta sétima posição, o time dirigido por Ole Gunnar Solskjaer levou mais um susto neste domingo (29), quando já perdia por 2x0 para o no intervalo da partida. O jogo virou com a entrada de Cavani, que além de dar um passe para gol, ainda marcou duas vezes, garantindo a surpreendente vitória por 3x2 dos visitantes.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Após o suado resultado, Roy Keane comentou sobre o sentimento ao assistir as partidas do time do Old Trafford:

“Eles tiveram muitas chances. É ruim para a sua saúde assistir o Manchester United, porque eles levam gols bobos, mas também conseguem marcar. O problema é que não dá para saber onde vamos chegar com esse time. Ole e De Gea comentaram antes do jogo que precisando de mais consistência, mas não é isso que estamos vendo em campo”, comentou o ex-meia irlandês, que disputou 480 jogos pelos Devils entre 1993 e 2005.

Durante o jogo, Keane ainda criticou o goleiro espanhol David De Gea, que precisou ser substituído pelo jovem Dean Henderson após um choque com a trave. O brasileiro Fred também foi alvo do irlandês, que se queixou da falta que deu origem à jogada da lesão do arqueiro.

Mais artigos abaixo

Mesmo com os tropeços, o United chega a sua terceira vitória seguida na Premier League. No último sábado (21) contra o West Bromwich, o time conquistou sua primeira vitória no Old Trafford, só após oito rodadas do Inglês.

Na próxima quarta-feira (2), o Manchester United volta a campo, desta vez pela Liga dos Campeões, onde enfrenta o de Neymar e Mbappé. No sábado (5), o confronto será contra o , pela Premier League.