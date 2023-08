ASSISTA: o estranho abraço de Mbappé e Neymar na despedida do brasileiro que está a caminho da Arábia Saudita

Ambos compartilharam um rápido abraço - e um tanto constrangedor - enquanto o brasileiro se despedia do PSG antes de partir para o Al-Hilal

Neymar deixa o PSG

O brasileiro se juntou ao Al Hilal na Saudi Pro League

Compartilhou um rápido abraço com Mbappé em meio a tensões

O QUE ACONTECEU?

O brasileiro fez a mudança para o Oriente Médio, onde receberá uma quantia impressionante de €160 milhões (R$ 867 milhões) ao longo de duas temporadas. Além dos salários, ele supostamente fez uma longa lista de exigências que incluíam uma mansão com 25 quartos, uma piscina e sauna, nove carros e todas as despesas pagas para viagens, restaurantes e hotéis.

No entanto, antes de deixar Paris, ele fez questão de se despedir de cada um de seus colegas de equipe e do treinador Luis Enrique no centro de treinamento Camp des Loges. Ele também foi visto trocando um rápido abraço com um Mbappé sorridente antes de passar por um túnel de tapas. O vídeo foi compartilhado pela conta oficial do clube com a legenda: "Obrigado Neymar Jr.! Uma despedida calorosa nesta manhã no Campus PSG entre os parisienses e Neymar Jr!"

O QUADRO GERAL:

Acredita-se que Neymar tenha uma relação fria com Mbappé. De fato, ele curtiu uma postagem no Instagram que trazia um relato do L'Equipe afirmando que o atacante francês disse ao PSG que não havia "mais espaço" para que os dois coexistissem no clube. Também houve alegações feitas em 2022 de que Mbappé queria que Neymar e até 13 outros membros da equipe do clube francês fossem dispensados, uma história que o francês foi obrigado a negar publicamente.

Curiosamente, no dia em que a transferência de Neymar para o Al Hilal foi formalmente anunciada pelo clube, a suspensão de Mbappé foi retirada e ele foi reintegrado à equipe.

O QUE VEM A SEGUIR?

Neymar provavelmente estreiará por seu novo clube contra o Al Feiha na noite deste sábado (19) pela Saudi Pro League. Enquanto isso, Mbappé espera levar o PSG à vitória contra o Toulouse na Ligue 1 no mesmo dia, já que o time francês teve dificuldades para empatar em 0 a 0 na partida de abertura sem ele.