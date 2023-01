ASA x CRB: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Alagoano

Equipes entram em campo neste terça-feira (31), no Fumeirão; veja como acompanhar na internet

ASA e CRB se enfrentam na noite desta terça-feira (31), às 20h30 (de Brasília), no Fumeirão, pela quinta rodada do Campeonato Alagoano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol, no streaming.

Quer ver jogos do Alagoano ao vivo? Clique aqui e acesse o DAZN

Na liderança do Alagoano com 10 pontos conquistados, registra três vitórias e um empate. Na última rodada, bateu o Sergipe por 1 a 0, com gol de Paulo Roberto, enquanto o ASA, na quarta posição, com cinco pontos, foi derrotado pelo Murici por 3 a 2.

Em 70 jogos disputados entre as equipes, o CRB soma 29 vitórias, contra 26 do ASA, além de 15 empates. No último encontro, válido pelo Campeonato Alagoano 2022, o CRB venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável CRB: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Saimon, Fábio Alemão e Guilherme Romão; Auremir, Juninho Valoura e Rafael Longuine; Mike, Copete e Anselmo Ramon. Técnico: Umberto Louzer.

Escalação do provável ASA: Flávio; Michel, Cristian Lucca, Fábio Aguiar (Alisson) e Wendell; Zé Wilson, Fidélis e Anderson Feijão; Diogo Vitor, Joãozinho e Tito. Técnico: Evaristo Piza.

Desfalques

CRB

Emerson Negueba, Renato e Gum seguem no departamento médico.

ASA

Sem desfalques confirmados.

Quando é?