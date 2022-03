As finais que Abel Ferreira disputou como técnico do Palmeiras

O Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino por 2x1 na noite deste sábado (26), e com a vitória garantiu sua vaga na decisão do Paulistão 2022. O resultado emplaca a nona final do alviverde desde a chegada de Abel Ferreira.

O português assumiu a equipe paulista em novembro de 2020, e desde então venceu quatro títulos, e se encaminha para mais uma decisão, desta vez contra o vencedor de Corinthians ou São Paulo, que se encaram pelas semis neste domingo (27).

Quais as finais disputadas do Palmeiras de Abel Ferreira?

Libertadores 2020 - 30/01/21

Pouco depois de sua chegada ao Palmeiras, Abel encarou logo o seu primeiro desafio – a final da Copa Libertadores 2020, disputada em janeiro de 2021, contra o Santos. O Verdão bateu o Peixe nos acréscimos, com gol de Breno Lopes após cruzamento de Rony.

Copa do Brasil 2020 - 22/02/21 e 07/03/21

Pouco mais de um mês depois da vitória contra o Santos na Libertadores, Abel voltou a decidir uma final, desta vez contra o Grêmio, na final da Copa do Brasil. O time do português ganhou os dois duelos, 1x0 na ida (fora de casa) e 2x0 na volta, que garantiu o segundo troféu.

Recopa Sul-Americana 2021 - 07/04/21 e 14/04/21

No duelo contra o então campeão da Sul-Americana, Defensa y Justicia, o Palmeiras de Abel venceu a ida por 2x1 fora de casa e foi derrotado pelo mesmo placar no Allianz. Na disputa por pênaltis o Verdão levou a pior, 4x3 que deram o troféu aos argentinos.

Supercopa do Brasil 2021 - 11/04/21

Em um confronto de duas das equipes mais vitoriosas dos últimos anos, Palmeiras e Flamengo fizeram um jogaço, disputado entre os campeões do Brasileirão e Copa do Brasil. Após o empate por 2x2 a partida foi decidida nas penalidades, quando o Fla venceu por 6x5.

Paulistão 2021 - 20/05/21 e 23/05/21

Então campeão do Paulista, o Palmeiras voltou à decisão do estadual, desta vez contra o São Paulo, que vinha de enorme jejum de títulos. Depois de um empate por 0x0 na ida, o alviverde foi batido por 2x0 na volta.

Libertadores 2021 - 27/11/21

No retorno do Palmeiras à final da Liberta, o adversário da vez foi o Flamengo de Renato Gaúcho. Depois do empate por 1x1 no tempo regulamentar, Deyverson aproveitou a falha de Andreas Pereira e garantiu o bicampeonato do Palmeiras.

Mundial 2021 - 12/02/22

Em uma das finais mais esperadas pela torcida palmeirense, o time paulista enfrentou os ingleses do Chelsea na decisão do Mundial de Clubes. O Verdão saiu atrás no placar, empatou com Raphael Veiga e foi derrotado no fim da prorrogação, com gol de pênalti de Kai Havertz.

Recopa Sul-Americana 2022 - 23/02/22 e 02/03/22

Vice-campeão em 2021, o Palmeiras ficou com o troféu da edição de 2022. O confronto terminou em empate por 2x2 na ida, e na volta, no Allianz Parque, os paulistas venceram por 2x0.

Paulistão 2022 - A definir

Após bater o Red Bull Bragantino por 2x1 nas semis, o Palmeiras aguarda o vencedor de Corinthians ou São Paulo, seus dois últimos rivais na decisão do estadual. A Federação ainda vai definir os locais e datas dos confrontos.