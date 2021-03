As contratações e saídas do Cruzeiro para 2021

Da saída de Felipão à chegada de Felipe Conceição e mais, veja o que mudou na Raposa de uma temporada para a outra

O Cruzeiro inicia a temporada 2021, que marca o seu centenário, tendo como grande objetivo o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, depois de ter – por inúmeras razões – fracassado em concluir tal missão em 2020. Além disso, a Raposa também vê a Copa do Brasil como boa opção de receitas caso consiga ir avançando e tem a obrigação de disputar o título do Campeonato Mineiro.

Na comparação com a temporada anterior, a principal mudança foi a troca de treinadores. Sai de cena Luiz Felipe Scolari, figura consagrada na história cruzeirense, e entra Felipe Conceição, um dos jovens treinadores do cenário nacional em busca de oportunidades. Confira abaixo o que mudou, na Toca da Raposa, de uma temporada para a outra.

Quem saiu

Luiz Felipe Scolari: Felipão, que assumiu o comando cruzeirense no meio da temporada, melhorando o desempenho da equipe mas ainda assim sem conseguir o acesso, foi o primeiro nome a anunciar sua saída. Incomodado com a situação financeira do clube, o veterano treinador chegou a um acordo mútuo com a diretoria celeste no final do mês de janeiro.

Orejuela: depois de uma temporada emprestado para o Grêmio, o lateral-direito foi negociado com o São Paulo. O Tricolor Paulista comprou 50% dos direitos que pertenciam ao Cruzeiro.

Jadsom: o volante, titular durante boa parte da temporada, foi negociado com o Red Bull Bragantino. O Cruzeiro, que era dono de 40% dos direitos do atleta, ganhou cerca de R$ 2,7 milhões com a negociação.

Outros que deixaram o clube: Filipe Machado (volante), Cacá (zagueiro), Rafael Luiz (lateral-direito), Patrick Brey (lateral-esquerdo).

Quem chegou

Felipe Conceição: com passagens por Botafogo e Macaé, antes de fazer pelo América-MG seu primeiro trabalho de destaque antes de trabalhar também no Red Bull Bragantino, Felipe Conceição foi anunciado como novo treinador celeste para ocupar a vaga deixada por Luiz Felipe Scolari.

Alan Ruschel: ídolo da Chapecoense e figura histórica no clube, onde levantou como capitão a taça da última edição da Série B, o lateral de 31 anos assinou com o Cruzeiro por duas temporadas. Pesa a seu favor a experiência e capacidade de liderança.

Outros que chegaram: Eduardo Brock (zagueiro), Marcinho (meia), Matheus Barbosa (volante), Felipe Augusto (atacante), Matheus Neris (volante), Zé Eduardo (atacante), Bruno José (atacante), Gui Mendes (atacante).