"Arturo Vidal colocaria Inter em outro patamar", diz Zanetti

Javier Zanetti crê que fechar com Arturo Vidal em janeiro daria a Internazionale uma significativa melhora

A contratação de Arturo Vidal do elevaria o nível da Inter, segundo o vice-presidente Javier Zanetti.

O internacional chileno Vidal tem sido fortemente associado a uma mudança para os Nerazzurri em janeiro e se recusou a descartar uma mudança quando perguntado sobre o assunto na semana passada.

O jogador de 32 anos iniciou apenas seis jogos em todas as competições do Barça nesta temporada, apesar de ter marcado cinco gols na LaLiga.

A Inter espera supostamente selar um empréstimo com a obrigação de comprar o experiente meio-campista e Zanetti acha que sua chegada seria um impulso significativo.

"Vamos ver como vai a janela de transferências, pois temos um mês para fazer as coisas", disse ele à ESPN.

"Vidal é um jogador com grande personalidade e experiência, então vamos ver o que acontece. Estamos falando de um jogador que certamente pode nos elevar um nível, e já estamos em um bom nível".

O Inter lidera a com diferença de gols e volta a atuar contra o na próxima segunda-feira.

Foi relatado em dezembro de 2018 que o jogador de 31 anos ficou frustrado com a falta de ação em Barcelona, ​​e os assuntos chegaram à cabeça quando ele postou um emoji irritado no Instagram depois de ser deixado de fora de uma partida da Liga dos Campeões com o em Wembley. .