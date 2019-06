Arthur segue na Copa América, e Tite repete "risco Fred" da Rússia-2018; Ederson se lesiona

Meio-campista do Barcelona ainda está em fase de recuperação e entra no torneio como dúvida

Arthur estará no grupo da . O técnico Tite confirmou nesta quinta-feira que o volante do permanecerá no grupo da seleção brasileira que disputa o torneio apesar de não estar 100% recuperado das dores que afligem seu joelho direito.

O meio-campista não participará da estreia contra a , nesta sexta, às 21h30, e seguirá em recuperação de olho nas outras partidas da primeira fase. Fernandinho e Allan disputam a posição de titular.

"O Arthur não vai iniciar porque não tem nenhum treinamento mais forte. Não vou ter a irresponsabilaidade de escalá-lo. Há outros atletas com diferentes características que podem ser aproveitados", explicou o treinador antes de treino no Morumbi.

Com isso, Tite vai à competição latino-americana em situação similar à ocorrida na de 2018. O técnico manteve na época o meio-campista Fred no grupo mesmo com lesão sofrida no tornozelo direito antes do torneio. O atleta do jamais se recuperou 100% a tempo de participar das partidas, e o teve um jogador a menos entre os disponíveis na .

A Seleção foi para o Mundial de 2018 com Casemiro, Renato Augusto, Paulinho e Fernandinho como alternativas para a função de volante. Na lista reserva, que jamais foi confirmada, estaria nomes como Lucas Paquetá, Rodriguinho e justamente Arthur.

Ederson também é desfalque

Arthur não é o único atleta que Tite não poderá utilizar na estreia da Copa América. O goleiro Ederson sofreu lesão leve no treino da última quarta-feira, e o reserva de Alisson será o corintiano Cássio.

"O Ederson sentiu a panturrilha, fez exames de imagem. Confirmamos uma pequena lesão muscular e ele está em tratamento. Não treina nesta quinta, está fora do jogo, mas há tempo hábil de recuperação. De cinco a sete dias para se recuperar, não existe situação de corte", disse o médico Rodrigo Lasmar.