Arsenal x Slavia Praga: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

O primeiro jogo das quartas da Liga Europa será na quinta (8), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Arsenal recebe o Slavia Praga, nesta quinta-feira (8), às 16h (de Brasília), para fazer o primeiro jogo das quartas de final da Liga Europa da Uefa. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil, em TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Arsenal x Slavia Praga DATA Quinta-feira, 8 de abril de 2021 LOCAL Emirates Stadium - Londres, ING HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Andreas Ekberg

Assistentes: Mehmet Culum e Stefan Hallberg

Quarto árbitro: Mattias Gestranius

VAR: Juan Martínez Munuera

Assistentes VAR: Guillermo Cuadra Fernandez

ONDE VAI PASSAR?



Os tcehcos enfrentam o Arsenal nas quartas da UCL / Foto: Getty Images

A ESPN Brasil, na TV fechada, é quem vai passar o jogo deste domingo, às 15h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ARSENAL

Para chegar às quartas de final da Liga Europa, o Arsenal passou pelo Olympiakos, da Grécia, no placar agregado. Depois de vencer por 3 a 1 fora de casa, no jogo de ida, os ingleses perderam por 1 a 0 no volta, mas garantiram a vaga.

Back out there. Back to it 💪 — Arsenal (@Arsenal) April 6, 2021

Provável escalação do Arsenal: Leno; Bellerín, Holding, Gabriel, Cédric; Partey, Xhaka; Saka, Odegaard, Willian; Aubameyang

SLAVIA PRAGA

Os tchecos também passaram para às quartas na soma dos placares. O Slavia Praga empatou em casa com o Rangers, por 1 a 1 e, depois, jogando na Escócia, venceu por 2 a 0.

O time enfrenta problemas na defesa, com diversos desfalques, no gol, a opção deve ser um jogador de apenas 18 anos, enquanto o titular ainda é dúvida, com uma fratura no nariz.

We have progressed to the @EuropaLeague 🏆 quarter-final for the third time since 2000. And for the third time we will play against an English club! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



➡️ https://t.co/nw6zrDpbla #arssla #UEL pic.twitter.com/xsfYDI2oKP — SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) April 6, 2021

Provável escalação do Slavia Praga: Vágner; Bah, Bořil, Zima, Masopust; Sima, Stanciu, Holeš, Provod, Olayinka; Kuchta

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ARSENAL

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal 0 x 3 Liverpool Premier League 3 de abril de 2021 West Ham 3 x 3 Arsenal Premier League 21 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sheffield United x Arsenal Premier League 11 de abril de 2021 15h (de Brasília) Slavia Praga x Arsenal Liga Europa 15 de abril de 2021 16h (de Brasília)

SLAVIA PRAGA

JOGO CAMPEONATO DATA Brno 0 x 0 Slavia Praga Campeonato Tcheco 4 de abril de 2021 Slavia Praga 4 x 0 Opava Campeonato Tcheco 21 de março de 2021

Próximas partidas