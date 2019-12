Arsenal vai atrás de Carlo Ancelotti, demitido do Napoli

Ex-Chelsea e Real Madrid, Ancelotti está sem clube depois de sair do Napoli; Arsenal tem interesse

O pretende abrir conversas para contratar o técnico italiano Carlo Ancelotti, que está sem clube desde que terça-feira (10), quando foi demitido do , após a vitória contra o , por 4x0, na Liga dos Campeões.

Acompanhe a Premier League ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

O clube inglês está sem técnico desde de o fim de novembro, com a saída de Unai Emery, depois de uma sequência de sete jogos sem ganhar. Vários nomes foram cogitados para o cargo , agora Ancelotti é mais um deles.

A Goal inglesa apurou que a prioridade seria um técnico mais jovem, mas um nome como Ancelotti não pode ser descartado, devido sua experiência em clubes de alto nível como , , , de Munique, e .

As discussões do tri-campeão da Liga dos Campeões com a Arsenal devem começar na semana que vem, enquanto os ingleses ainda elaboram uma lista com os nomes que podem assumir o clube.

Outros nomes que aparecem como possibilidade para Arsenal são o ex-técnico do , Marcelino e Paulo Sousa, atualmente no . No entanto, nenhum dos dois é visto como alvo principal do time inglês.

Os nomes com mais força atualmente são o do auxiliar de Pep Guardiola no City, Mikel Arteta e de Patrick Vieira.

A diretoria do Arsenal não deve se apressar para tomar a decisão uma vez que o trabalho do interino, Freddie Ljungberg vem agradando o clube.

Já Ancelotti também teria despertado interesse no , que demitiu Marco Silva recentemente.