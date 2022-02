Arsenal pagou R$ 50 milhões para se livrar de Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang é um novo jogador do Barcelona. O clube espanhol anunciou nesta quarta-feira a contração do atacante, que rescindiu seu contrato com o Arsenal, da Inglaterra.

O jogador assina um acordo até junho de 2025, com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. No entanto, a rescisão do contrato do atacante para, então, assinar com o time espanhol não foi fácil.

No mesmo dia em que o mercado fechou, e enquanto negociava com o Barcelona, o Arsenal concordou em rescindir o contrato do gabonês unilateralmente, já que o jogador perdeu espaço no time titular por conta de alguns atos de indisciplina e, por isso, acabou sendo afastado da equipe por Mikel Arteta, técnico do time.

Agora, segundo o jornal The Times, o clube inglês teria chegado a um acordo prévio com Aubameyang para que ele rescindisse seu contrato. A fórmula para isso foi, então, rescindir o contrato e pagar ao gabonês cerca de 8 milhões de euros (aproximadamente 48 milhões de reais).

Dessa forma, o clube e o jogador chegaram neste valor para romper o contrato e, com isso, o atacante conseguir deixar Londres para assinar sem obstáculos com o Barcelona, ​​​​​​que já havia se acertado com Aubameyang.

Segundo o jornal, o atacante abriu mão de receber todo o dinheiro restante do contrato este ano, mas optou por receber, ainda assim, uma parte importante desse valor.

Aubameyang atuou pelo Arsenal por pouco mais de quatro anos, tendo marcado 92 gols em 163 partidas. O Arsenal agradeceu o jogador pelos serviços prestados enquanto defendeu as cores do clube.