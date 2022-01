Arrascaeta renova com o Flamengo até 2026

Depois de pouco mais de uma ano de negociação, a novela Arrascaeta chegou ao final. O Flamengo acertou um novo contrato com o uruguaio até 2026.

Segundo soube a GOAL, o que tratava a negociação era a exigência do staff do atleta em que o clube comprasse os 25% restantes dos direitos econômicos do jogador que pertencem ao Defensor, do Uruguai.

Na última segunda-feira (17), os dois lados acordaram que o Flamengo comprará parte desta porcentagem à vista e o restante será parcelado ao longo do novo contrato. Arrascaeta assinará o novo acordo nesta terça-feira (18).

Com o novo, o uruguaio passa a ser o salário mais bem pago do elenco ao lado de Gabigol. Recentemente, inclusive, o camisa 9 fez coro pela pela renovação do camisa 14.