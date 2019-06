Argentina foi eliminada alguma vez na fase de grupos da Copa América?

Albiceleste será obrigada a vencer o Catar na última rodada da primeira fase para ter chances de avançar às quartas de final

Depois de perder na estreia da para a , a seleção da também não conseguiu vencer o Paraguaiese complicou no grupo B. A equipe de Lionel Scaloni, depois de empatar por 1 a1 com a Albiroka, agora está obrigadaa vencero na última data se quiser estar nas quartas de final do torneio continental, já que um empate levaria os hermanos a uma marca negativa em sua história.

Ao se perguntar se a Albiceleste já foi eliminada da Copa América na fase de grupos, a resposta é sim. A equipe ficou fora na primeira fase da competição em 1975, 1979 e 1983, embora o sistema da competição fosse diferente.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Naquela época, a competição era dividida em três grupos de três equipes cada e sem uma sede fixa (eles jogavam de um lado para o outro em ambos os países), apenas aqueles que terminavam na primeira posição se classificavam. E em 1983, por exemplo, a Argentina estava no Grupo B com o e : venceu em casa o Canarinho e empatou os três jogos restantes, ficando em segundo lugar.

A partir de 1993, a Copa América começou a ser jogar com as fases eliminatórias: quartas de final, semifinais e final. Desde então, a Argentina sempre se classificou(exceto em 2001, edição que não competiu).

Mais artigos abaixo

Quase 40 anos se passaram desde 1983 e, já com um sistema de competição diferente em que apenas quatro equipes de 12 são eliminadas na fase de grupos, a equipe argentina passa por um momento delicado na . A Albiceleste faz as contas para saber o que tem que acontecer para se classificar para as quartas de final.

A Argentina enfrenta o Catar no domingo (23), às 16h (de Brasília), em Alegre.