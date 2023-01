Após saída do Santos, Jobson encaminha transferência para o futebol saudita

Meio-campista de 27 anos tinha contrato na Vila Belmiro até abril de 2024. Ele assinará por um ano e meio no exterior

Depois de rescindir com o Santos, o volante Jobson se prepara para uma transferência ao futebol árabe. O nome ainda é mantido em sigilo, mas o jogador já tem conversas adiantadas com um clube da Arábia Saudita, como soube a GOAL.

O empresário do atleta, Robson Ferreira, viajou ao país para negociar a mudança do jogador antes da rescisão com o Peixe se tornar pública. Na mudança, ele assinará contrato até 31 de maio de 2024, conforme apurado pela reportagem.

O jogador de 27 anos chegou à Vila Belmiro em 2019 a pedido de Jorge Sampaoli. Ele deixou o Red Bull Brasil para assinar com os paulistas por R$ 4 milhões. O meio-campista tinha salário considerado elevado e aceitou rescindir o vínculo em 2023, mesmo que tivesse contrato até abril de 2024.

O agente do jogador falou à GOAL sobre a mudança para o futebol da Arábia Saudita: "O Santos foi um sonho de criança e um projeto esportivo realizado pelo atleta. Porém, seus vencimentos eram considerados altos para os padrões do clube atualmente", disse Robson Ferreira.

"Portanto, uma rescisão amigável, foi a melhor solução para ambos os lados.

Desta forma, neste momento, optamos por conciliar um projeto esportivo ao financeiro e nada é melhor do que o mundo árabe neste momento", concluiu.