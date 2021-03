Após empate na estreia, Crespo garante: " não vai mudar a proposta de ser protagonista"

Tricolor empatou em 1 a 1 com o Botafogo-SP na estreia do Campeonato Paulista

Temporada nova, treinador novo. Neste domingo (28), pela primeira vez, Hernán Crespo esteve no banco de reservas do São Paulo, na estreia do Campeonato Paulista. O Tricolor, no entanto, empatou em 1 a 1 com o Botafogo-SP.

Após a partida, Crespo foi questionado sobre a ideia, já que o São Paulo repetiu a formação com três zagueiros. Ele garantiu que o Tricolor entrará em campo para ser sempre protagonista.

"Nós hoje optamos pelos três zagueiros, mas também podemos jogar com a linha de quatro. Nem todos os jogos são iguais, nem todos os adversários são iguais. Para jogar com três, quatro zagueiros, necessita tempo e trabalho. Vamos tentar adaptar as necessidades. O que não vai mudar é a proposta de ser protagonista".

O treinador também respondeu sobre a ausência de Luan, que não foi relacionado para a partida em meio a especulações de uma possível saída.

"Comecei a trabalhar na sexta-feira e já tinha que fazer uma lista. Pode ser que eu tenha errado, sido injusto com alguém, mas as decisões, as regras do Paulistão não sou eu quem define. Acredito que Luan, as opções que tem, acredito que não vamos ter inconvenientes.

Sobre Daniel Alves, Crespo foi sucinto.

"Para mim Daniel Alvesé muito importante".