Após críticas ao gramado do Maracanã, empresa se defende: "problema de iluminação no inverno"

Mesma empresa responsável pela manutenção da grama do estádio cuida dos campos do Ninho do Urubu, onde não ouve reclamações

Neste domingo (10), o estreou no Campeonato Brasileiro com derrota para o , no Maracanã, por 1 a 0. Depois do jogo, os dois times saíram de campo reclamando das condições do gramado, visivelmente afetado. Em contato, através de uma rede social, com a empresa responsável pela manutenção da grama, alguns fatores foram explicados.

"O Maracanã desde que foi reformado, em 2013, tem um problema de iluminação no inverno. A FIFA exige que 85% dos torcedores estejam protegidos da chuva. Isso fez com que a cobertura do estádio seja muito maior do que era. E a parte norte do gramado não recebe nenhum minuto de luz do sol durante 4 meses. Esse é um problema recorrente dos estádios modernos. No , só o Mané Garrincha é ainda mais fechado. Os 5 estádios que estamos fazendo no Qatar são ainda mais fechados que o Maracanã.

Posto isso e visando o grande número de jogos que temos, resolvemos trocar a parte sombreada para que tenha mais densidade ali naquele lado e agora com as novas lâmpadas holandesas que o estádio adquiriu vai ser possível manter aquele canto com melhor qualidade. Se você reparar, o problema se deu sempre ali no lado norte, que é a esquerda do vídeo".

A Greenleaf, responsável pela manutenção do gramado do Maracanã é a mesma que cuida dos campos do Centro de Treinamento do Ninho do Urubu, onde garante não receber reclamações. Além disso, a empresa foi contratada para cuidar de 5 dos 8 estádios da de 2022.