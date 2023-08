Após conversa com Paulo Bracks, Atlético-MG consulta Anderson Barros

Diretor de futebol Rodrigo Caetano tem contrato com o Galo até dezembro de 2026, mas a permanência ainda é incerta

O Atlético-MG fez uma consulta ao diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, no mercado da bola. A informação foi inicialmente publicada pela TV Band e confirmada pela GOAL. A procura ocorre após uma conversa da diretoria com Paulo Bracks, que trabalha no Vasco e é tratado como o favorito para o cargo em caso de saída de Rodrigo Caetano, que tem contrato com o Galo até dezembro de 2026.

A procura ao dirigente do Palmeiras evidencia que os dirigentes da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) procuram um novo nome para o cargo, mesmo com Rodrigo Caetano tendo contrato longo para a função. O executivo já demonstrou interesse na permanência, mas a saída ainda pode acontecer, com os proprietários do clube decidindo por uma quebra do contrato.

Se o atual executivo de futebol atleticano deixar o cargo para a próxima temporada, os dois nomes surgem como alternativa. Anderson Barros foi procurado mais recentemente, mas ainda está longe de um possível acordo. Ele tem contrato na Academia de Futebol até o fim da atual temporada.

A presidente Leila Pereira não tem qualquer definição sobre o futuro de Anderson Barros — a mandatária palmeirense costuma acertar renovações de dirigentes na reta final da temporada. Portanto, a manutenção ou saída do executivo será tratada somente ao fim do Campeonato Brasileiro, em dezembro deste ano.

O Galo chegou a confirmar a manutenção de Rodrigo Caetano para 2024, mas ainda conversa com outros executivos para o cargo, tudo isso em meio à crise do clube na temporada. O time não vence há dez partidas e vive um momento conturbado em 2023.