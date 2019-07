Após acusações de Messi, Conmebol rebate em nota oficial: "É inaceitável"

Entidade afirma que integridade da Copa América não deve ser questionada

A Conmebol divulgou uma nota oficial por meio de suas redes sociais para rebater as acusações dos argentinos, entre eles, Lionel Messi, que não mediu palavras após ter sido expulso de forma polêmica na vitória da por 2 a 1 sobre o , em disputa pelo terceiro lugar da .

A entidade não mencionou o nome do camisa 10, mas classificou como "inaceitável" quem questiona a integridade da competição.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste do serviço por um mês grátis!

Confira a nota na íntegra:

"No futebol, às vezes se ganha e às vezes se perde, e um pilar fundamental ao fair play é aceitar os resultados com lealdade e respeito. O mesmo ocorre para as decisões arbitrais, que são humanas e sempre serão perfectíveis.

Mais artigos abaixo

É inaceitável que em função de incidentes próprios da competição, que contou com 12 seleções em igualdade de condições, se lancem acusações infundadas que faltam com a verdade e põem em discussão a integridade da Copa América.

Tais acusações representam uma falta de respeito à competição, a todos os futebolistas participantes e às centenas de profissionais da Conmebol, instituição que desde 2016 vem trabalhando incansavelmente pela transparência, profissionalização e desenvolvimento do futebol sul-americano".