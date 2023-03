André Cury aciona Justiça e pede penhora da Arena MRV para receber dívida do Atlético-MG

Petição foi enviada ao Tribunal de Justiça de São Paulo em 21 de março passado; empresário tem mais de R$ 64 milhões a receber do clube

O empresário André Cury entrou com pedido de penhora das cotas sociais da Arena MRV por causa do crédito que possui com o Atlético-MG, como soube a GOAL. Ele é credor do clube em mais de R$ 64 milhões. A reportagem teve acesso à petição, datada de 21 de março passado e assinada pelas advogadas Adriana Cury e Fernanda Saade. O documento foi entregue à 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo (SP) e pede também a penhora das cotas do fundo de investimentos que é proprietário do estádio atleticano.

As representantes do agente pedem o bloqueio para completar uma das hipotecas feitas na venda do shopping Diamond Mall para a Multiplan. A empresa depositou em juízo a importância de R$ 14.259.767,58. O valor que deveria ser depositado em uma das ações era de 14.580.024,32. As advogadas alegam que há saldo remanescente de R$ 320.256,74 em março de 2023, que será reajustado mensalmente até a conclusão da ação.

Com o intuito de garantir o recebimento integral do valor, André Cury pede a penhora das cotas sociais da empresa Vencer Complexo Esportivo Multiuso SPE LTDA — responsável pela gestão da Arena MRV, estádio que o clube constrói e prevê inauguração no segundo semestre de 2023 — e do Fundo de Investimento Imobiliário - AVM FII.

De acordo com a petição, o valor depositado pela Multiplan foi insuficiente para quitar o saldo devido. A petição pede ainda que a Multiplan seja intimada a reservar e depositar em juízo os valores correspondentes à atualização mensal (juros e correção monetária), o que deverá ser realizado mensalmente até a data que for deferido o levantamento, em decorrência da hipoteca judicial existente que concede a preferência no recebimento dos valores.

Cury pleiteia ainda que seja indeferida a baixa da hipoteca judicial até satisfação integral do valor devido de acordo com a sentença executada que se dará com o recebimento do valor pelo empresário.

O intermediário tem 28 ações por causa de pendências financeiras envolvendo 19 atletas que passaram pelo clube. Há dívidas por causa de Lucas Pratto, Luan, Rosinei, Frickson Erazo, Eduardo Vargas, Guilherme Arana e outros. O clube reconhece todos os débitos, mesmo os 26 que apresentou contestações.

Veja a antiga disposição da dívida cobrada por André Cury ao Atlético-MG (valores obtidos em setembro de 2022):

Atleta Dívida Guilherme Arana R$ 2,838 milhões Rafael Dudamel R$ 1,113 milhão Dylan Borrero R$ 2,450 milhões Leadrinho* R$ 948 mil Léo Sena* R$ 1,564 milhão Luan* R$ 1,960 milhão Zé Welison* R$ 4,764 milhões Maicosuel* R$ 3,075 milhões Erazo* R$ 11,660 milhões Terans* R$ 3,827 milhões Rómulo Otero** R$ 4,755 milhões Eduardo Vargas R$ 5,653 milhões Denilson R$ 2,972 milhões Vina R$ 1,377 milhão Rosinei R$ 322 mil Marcos Rocha R$ 1,260 milhão Mansur R$ 5,752 milhões Franco Di Santo R$ 1,728 milhão Lucas Pratto R$ 6,708 milhões TOTAL R$ 64,287 milhões

*Duas ações

**Três ações