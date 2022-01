Ancelotti critica Real Madrid após derrota: 'Estávamos de férias por mais um dia'

O Real Madrid estreou no ano de 2022 neste domingo, e o resultado foi dos mais decepcionantes para os torcedores merengues, que viram a equipe ser derrotada por 1x0 para o Getafe, que frequenta a parte inferior da tabela.

Sem Vinicius Jr, grande destaque do espanhol na atual temporada, o Real teve dificuldades, e terminou derrotado após uma falha do zagueiro brasileiro Eder Militão, que vem tendo boas atuações como titular.

Após o revés, o treinador Carlo Ancelotti criticou o desempenho do time, e afirmou que um empate teria sido um resultado mais justo.

"Nós tivemos reação nos primeiros dez minutos após o gol. Então ficamos nervosos, perdemos bolas e também duelos individuais. Demos o primeiro gol com um jogador que costuma se destacar no aspecto defensivo. Não há muito o que dizer sobre este jogo. Só estávamos de férias por mais um dia Não parecia a equipe que havia terminado antes do Natal", disse o italiano.

"Era outra equipe, com menos concentração, menos comprometimento. É assim que esses jogos são. Não merecíamos perder. O justo era o empate, mas demos um gol e terminamos com uma derrota. Essa derrota é um chamado para despertar. Mas sabemos que a equipe hoje estava de férias", completou o treinador.

Apesar do tropeço, o Real segue na ponta da La Liga com folga. São 46 pontos conquistados em 20 partidas disputadas, com apenas duas derrotas e quatro empates na campanha. Sevilla e Barcelona correm atrás do time da capital.