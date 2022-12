Amistoso Brasil 5 x 1 Coreia do Sul: como foi o último jogo entre as seleções

Seleção brasileira goleou coreanos na preparação para a Copa do Mundo do Qatar

Mesmo perdendo para Camarões na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, o Brasil garantiu o primeiro lugar do Grupo G e vai encarar o segundo colocado do Grupo H, que ficou com a Coréia do Sul. O duelo acontece nesta segunda-feira (5), às 16h (de Brasília), pelas oitavas de final do Mundial.

A equipe coreana não é uma novidade para a seleção comandada por Tite. Em 2 de junho de 2022, o Brasil fez uma partida amistosa contra a Coréia, em preparação para a Copa do Mundo do Qatar. A seleção brasileira venceu o duelo por 5 a 1, e teve Neymar como protagonista do jogo.

O camisa 10 da seleção marcou dois gols, ao lado de Gabriel Jesus, Coutinho e Richarlison. Hwang Ui-Jo balançou as redes pelo lado coreano.

Aquela partida marcou o final de jejum de Gabriel Jesus com a camisa amarelinha. O atacante do Arsenal estava há quase três anos sem marcar um tento pelo seu país. O último gol tinha sido em 7 de julho de 2019.

A partida foi um amistoso intercontinental já que os europeus estavam disputando a Copa das Nações, que envolve apenas países da Europa. Nesse período, o Brasil também enfrentou Gana, que poderia ter sido um adversário, caso tivesse vencido o Uruguai.