América-MG encaminha empréstimo de Benítez, hoje no Grêmio

O América-MG encaminhou a contratação do argentino Martín Benítez por empréstimo no mercado da bola. O meia pertence ao Independiente, da Argentina, e estava emprestado ao Grêmio desde o início da temporada de 2022.

O clube mineiro ainda negocia com o clube argentino a duração do empréstimo do meia. O Independiente deseja que o contrato seja até o fim de 2022, enquanto o clube mineiro deseja o meia até junho de 2023, sem valor fixado para compra.

O meia chegou ao Brasil em 2020, emprestado pelo Independiente para o Vasco, onde foi um dos destaques da equipe que acabou rebaixada para a Série B do Brasileirão. Após a queda, o meia seguiu no Brasil, sendo emprestado para o São Paulo, e depois para o Grêmio para a disputa da segunda divisão de 2022.

Contratado para ser uma das referências técnicas do clube gaúcho na Série B, o meia voltou a conviver com problemas físicos que já haviam prejudicado o jogador em suas passagens por São Paulo e Vasco, e acabou não tendo muito espaço no Grêmio. Benítez disputou apenas 12 jogos pelo Tricolor, e não atua desde o dia 2 de junho, no empate sem gols contra o Vasco no Rio de Janeiro.

Procurado pela reportagem, o presidente do América-MG, Alencar da Silveira, desconversou sobre a possibilidade do reforço.