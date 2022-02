América-MG avalia possível investida no volante Hudson, ex-São Paulo e Fluminense

O América-MG avalia a possibilidade de investimento no volante Hudson, de 34 anos. Livre no mercado da bola desde o fim de seu empréstimo ao Fluminense pelo São Paulo, o jogador ainda avalia o seu futuro na carreira.

Os mineiros fizeram contato com o estafe de Hudson a fim de entender a sua situação ao término do vínculo empregatício. É possível que uma proposta seja formalizada nos próximos dias, conforme apurado pela GOAL.

O jogador tem um histórico considerado positivo pela cúpula do América-MG. Ele é avaliado como um atleta experiente e vencedor. O clube procura nomes com estas características no mercado da bola. Hudson tem passagens por Santos, São Paulo, Cruzeiro e Fluminense. Pelos mineiros, ele foi campeão da Copa do Brasil de 2017, atuando boa parte da campanha entre os titulares de Mano Menezes.

O jogador pertencia ao São Paulo e tinha compromisso até 31 de janeiro deste ano. Ele estava emprestado ao Fluminense no período. Os cariocas, contudo, não tiveram interesse em sua permanência. Antes de deixar o clube, o volante fez pré-temporada.

Em entrevista recente à GOAL, o jogador falou sobre o seu futuro no mercado da bola: "Não sou de escolher muito, não. Sempre aceitei grandes desafios na minha vida. Não tive a oportunidade de ter a experiência de jogar fora do Brasil ainda. Gostaria de ter. Veria como uma grande oportunidade na carreira. Acredito que não vou escolher. Quero abraçar um projeto que seja ambicioso, vencedor, independentemente da tradição do time e do peso da camisa", disse.

"Claro (sobre se quer jogar em um time da Série A), mas têm outros times não tão grandes de torcida, de massa, e que têm projetos muito bacanas, administração muito boa, brigam por titulos. Não precisa citar nomes, mas tem vários exemplos de boas gestões e times competitivos, que independem do peso da camisa".