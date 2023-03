América-MG aumenta pedida e exige multa rescisória para liberar Arthur

Convocado para a seleção brasileira, o lateral direito de 19 anos tem cláusula de rescisão de € 9 milhões; jogador tem contrato até o fim de 2025

O América-MG aumentou a pedida para a saída de Arthur à Europa. O clube quer € 9 milhões (R$ 49,72 milhões na cotação atual), valor da multa rescisória para o exterior, pela venda do jogador, como soube a GOAL.

A reportagem conversou com uma fonte diretamente ligada às tratativas e apurou que o clube entende que será difícil receber o valor exigido. Entretanto, mantém a solicitação nas conversas por uma possível venda do jogador.

Destaque na seleção brasileira sub-20, Arthur foi convocado pela primeira vez para a equipe principal. Ele disputará o jogo amistoso contra o Marrocos, em 25 de março. O jogador está na mira de Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt e Wolfsburg. Antes dos clubes alemães, o Barcelona fez contato para consultar a situação do atleta.

Dono da totalidade dos direitos econômicos do atleta, o América quer manter um percentual de Arthur em uma possível negociação. O desejo da diretoria é permanecer com uma fatia entre 30% e 50% de uma futura venda.

Arthur tem contrato no CT Lanna Drummond até 31 de dezembro de 2025. O jogador tem multa rescisória de € 9 milhões para o futebol do exterior, e a cláusula para o futebol brasileiro é de R$ 45 milhões — o valor é calculado de acordo com o salário do atleta na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).