América-MG acerta contratação de Rodrigo Varanda, do Corinthians

Jovem atacante será emprestado ao clube mineiro até o final da atual temporada

O Corinthians acertou mais um empréstimo de Rodrigo Varanda. Depois de passagem pelo Chipre, o atacante agora vai defender as cores do América-MG até o final de 2023, como apurou a GOAL.

No clube mineiro, o atacante vai reencontrar Vagner Mancini. O treinador foi quem deu as primeiras oportunidades para Rodrigo Varanda no Corinthians e até teve destaque sob o comando do técnico.

Rodrigo Varanda já foi emprestado três vezes pelo Corinthians. Em 2021, disputou a Copa Paulista, pelo São Bernardo, e ajudou o clube a ser campeão. Também passou pela Chapecoense e esteve no Akritas Chlorakas, do Chipre, durante 2022, e disputou 13 partidas no ano.

Com a camisa do Timão, Varanda fez dez jogos como profissional e até marcou um gol contra o Palmeiras, no empate em 2 a 2, pelo Campeonato Paulista de 2021. Apesar disso, não conseguiu permanecer entre os profissionais.