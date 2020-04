Aloísio é convocado pela seleção chinesa: quem pode ser o próximo brasileiro na lista?

A convocação do Boi Bandido, ex-São Paulo, faz parte de um projeto da China, que conta ainda com Ricardo Goulart e outros

Visando a de 2022, a está com um projeto para fortalecer a seleção nacional e, para isso, a naturalização de jogadores estrangeiros começou a ser executada, com brasileiros na lista.

Nesta quarta-feira (29), Aloisio - agora com o nome de Luo Guofu -, ex-São Paulo, que está há mais de seis anos atuando no China, se tornou o terceiro estrangeiro a ser convocado para defender a seleção nacional. Além dele o inglês Nico Yennaris e o brasileiro Elkeson também já foram integrados.

Aloisio, como parte da mudança da nacionalidade, precisou deixar o seu nome ocidental de lado para adotar um que fosse de acordo com o idioma chinês, tendo escolhido Luo Guofu. Essa é uma das condições para o processo.

Além do novo "batismo", é necessário que a sua cidadania original, no caso brasileiro, seja abandonada, já que a lei chinesa não permite dupla nacionalidade para qualquer pessoa.

Dessa forma, é necessário que seja feito um pedido ao Itamaraty, no momento em que a renúncia à nacionalidade for deferida, a pessoa passa a ser apátrida e, só depois disso, pode entrar com o pedido para ser cidadão chinês. Caso em algum momento queiram novamente a nacionalidade brasileira, o processo inverso deve ser feito.

Fora isso, ainda é necessário que a pessoa tenha uma residência fixa na China e não podem ter jogado jogos oficiais pela seleção principal de seu país.

No projeto para a Copa de 2022, além de Aloisio (Luo Guofu) e Elkeson (Ai Kesen), outros três jogadores estão no radar da seleção chinesa:

RICARDO GOULART

O jogador do Guangzhou Evergrande, ao lado de Aloisio, chegou a ter passagem pela seleção brasileira, em 2014, o que o impediria de jogar pela China, no entanto, o único jogou do qual participou foi um amistoso, que não é impeditivo.

Goulart já está com o processo de naturalização concluído, mas espera a liberação da Fifa para poder ser convocado.

ALAN

Depois de jogar em times como o e o , o atacante chegou ao futebol chinês em 2015, também para o Guangzhou Evergrande, e agora está emprestado Beijing Sinobo Guoan.

FERNANDINHO

Também do Guangzhou Evergrande, o atacante é outro que está na mira da seleção chinesa. Ele jogou no e, na temporada de 2019, esteve emprestado ao Hebei Fortune.

Além destes, outros brasileiros que atuam na estão elegíveis a mudança de nacionalidade.